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Ekonomi Erbakan'dan asgari ücret ve emekli maaşları zammı ile ilgili açıklama: En az bu kadar yapılması gerekiyor
Ekonomi

Erbakan'dan asgari ücret ve emekli maaşları zammı ile ilgili açıklama: En az bu kadar yapılması gerekiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretliye, memura, emekliye en az yüzde 70 maaş zammının yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:01:00 -
Erbakan'dan asgari ücret ve emekli maaşları zammı ile ilgili açıklama: En az bu kadar yapılması gerekiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Burdur Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen Burdur İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'yi karış karış gezdiğini, insanların dertlerini dinlediğini belirtti.

Asgari ücretliye, memura, emekliye en az yüzde 70 maaş zammının yapılması gerektiğini söylediklerini aktaran Erbakan, bu yapıldığında bugün asgari ücretin 5 bin lira seviyesine çıkacağını dile getirdi.

Erbakan, her sene ithalatın ihracata 50- 60 milyar dolar fark attığından dövizin yükseldiğini, döviz yükselince fiyatların, enflasyonun patladığını, stokçuluğun ortaya çıktığını kaydetti.

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Milli Görüşe ve Erbakan hocamızın başbakan olduğu döneme çok büyük bir özlem var." iddiasında bulunan Erbakan, şu iddialarda bulundu

"Esnafıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, memuruyla, sağcısıyla, solcusuyla, dindarıyla, laikiyle, nereye gidersek gidelim, 'Hay Allah Erbakan hocadan razı olsun, o 11 aylık başbakanlık dönemini mumla arıyoruz, özlem duyuyoruz.' diyorlar. Biz de bu tabloyu gördüğümüz zaman diyoruz ki bu millet Çin modeli değil, Milli Görüş modeli istiyor. Artık o zaman yeniden Milli Görüş, yeniden Refah vakti, yeniden bolluk ve bereket vakti gelmiştir diyoruz. Malum muhalefetin içinde 28 Şubat'ta tanklara selam duranlar var. Eğer Milli Görüşü, Yeniden Refahı seçmezsek, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş oluruz."

Tek adayın yer aldığı kongrede, Ercan Koğu İl Başkanı görevine seçildi.

 

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