Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Milli Gazete 28 Şubat’ı da hatırlamadı

CHP ve İYİ Parti'ye kendisini iteleyip Milli Görüş çizgisinden tamamen kopan Saadet Partisi, ağızları açık bırakan tavizler vermeye devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin yaptığı pes dedirtti.

Saadet Partisi, eski başbakan Necmettin Erbakan'a yapılan ve tüm Müslümanları hedef alan 28 Şubat darbesini anmadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu, "Milli Görüş'ün tek varisi biziz, diyorlar. Ama geliyorsunuz geliyorsunuz, o Milli Gazete 28 Şubat'ı hatırlamamış. İyi ki olmuş mu diyorlar? Temel Karamollaoğlu ne diyecek, merak ediyorum. Geldiğimiz noktada Milli Gazete'nin de, Saadet Partisi'nin de kenti tabanından büyük tepki aldığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.