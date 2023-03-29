Erbakan 6284'e neden karşı? Anlayamayana tane tane anlattı!

TV 100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'a konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 6284 sayılı yasaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kendisine yönelik, "kadına düşman" şeklindeki hadsiz hedef göstermelere cevap veren Dr. Erbakan, "30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyor bir parti ve bu parti kadına düşman olacak, oy almak istiyor böyle bir şey olabilir mi? Bizim karşı duruşumuz ideolojik olarak değil sosyolojik ve hukuki açıdan karşıyız. Boşanmaların artmasına yol açmış" dedi.

6284'ün yuva yıktığını belirten Dr. Erbakan, "Siz bir yasa getirmişsiniz ‘Kadına cinayeti önleyeceğim’ diye. Bunu önlemediğiniz gibi artmış, en azından azaltamamış. Diğer taraftan boşanmaları artırmış, 2 milyon baba evden uzaklaşmış, milyonlarca çocuk babasız kalmış" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık’ın "Siz LGBTİ derneklerinin kapatılması istiyorsunuz değil mi?" sorusunu da cevaplayan Erbakan, şöyle konuştu:

Evet, örgütlenmeleri, propagandasının yapılması, normalleştirilmesine karşıyız. Bunu zaten hep ifade ediyoruz. Maalesef geçtiğimiz dönemde 22 tane LGBTİ derneği açıldı. Bunların tabii önlenmesi lazım.

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