Epureanu 6 ay sonra formasına kavuştu Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, uzun süren sakatlığının ardından tam 6 ay 11 gün sonra resmi bir maçta görev aldı.

Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, uzun süren sakatlığının ardından tam 6 ay 11 gün sonra resmi bir maçta görev aldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli takımda kaybedilen 2 puana rağmen Epureanu sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Moldovalı futbolcu, bugünkü mücadeleyle birlikte tam 6 ay 11 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, Başakşehir ile son resmi maçına geride kalan sezonun 24. haftasında, 3 Mart 2019 tarihinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’a karşı çıkmıştı.

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