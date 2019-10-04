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EPDK’nın promosyon kararı sektörünü mutlu etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında hediye olarak dağıtılan kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi gibi promosyonlara yönelik uygulanan kısıtlamaları kaldırması promosyon sektörü tarafından olumlu karşılandı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:30
EPDK’nın promosyon kararı sektörünü mutlu etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında hediye olarak dağıtılan kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi gibi promosyonlara yönelik uygulanan kısıtlamaları kaldırması promosyon sektörü tarafından olumlu karşılandı. PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz, kararın yüzlerce KOBİ’nin iş hacmine katkı sağlayacağını söyledi. Gürz, EPDK’nın aldığı karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. 9-12 Ekim tarihinde CNR Fuarcılık iş birliği ile promosyon sektörünün en büyük uluslararası fuarı PROMexpo’yu düzenleyeceklerini ifade eden Gürz, “Alınan karar küçük ölçekli yüzlerce KOBİ’mizin iş hacmine katkı sağlayacağı gibi istihdamı da artıracaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:30
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz
  3. PROMexpo
  4. CNR Fuarcılık

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