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Ekonomi EPDK kararları
Ekonomi

EPDK kararları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:40:42 -
EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) üç doğal gaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Enerya Denizli Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ ve Uşak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2017 ile 2021 arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin iletim gelirlerinin düzenlenmesi hakkında tebliğ kapsamında altıncı uygulama dönemi işletme giderleri ve yatırım bileşeni tablolarına istinaden altıncı uygulama dönemi sistem kullanım ve sistem işletim gelir gereksinimleriyle ilgili parametreler 2021-2023 dönemi için belirlendi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 2021 sistem kullanım ve sistem işletim gelir tavanları da ayrı kararla tespit edildi.

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