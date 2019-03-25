0553 313 94 23

EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine zam yok"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı basın yayın organlarında çıkan ve benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:26
EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine zam yok"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benzine zam söz konusu değil"

"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde…Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:26
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz
  2. Benzin zammı
  3. zam açıklaması
  4. akaryakıt fiyatları

YORUM YAZ

  • MUKAVEMETMUKAVEMET23 dk önce
    yani diyor ki biz enayimiz ki secimlerden önce zammi yapalim.hele bir nisan olsun .....
  • samisami53 dk önce
    Ohhhh çok şükür ne rahatladık ne rahatladık....yapacağın kadar zammı yaptın zaten bırak millet bir nefes alsın yahu.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    şimdilik indirimde yok. seçimlerden sonra bindirimli zam gelecek. dua edin seçim arefesindeyiz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İlk ikide yer almak, birinci hedefimizdir"
  1. "İlk ikide yer almak, birinci..
  2. Cumhur ittifakından Oğuzeli’nde miting..
  3. Milyonların maaşı artacak! İşte kuruşu..
  4. Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye..
  5. İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı..
  6. Kayserispor hazırlık maçı yapacak
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “HDP, İstiklal..
  8. Kebap restoranında korkutan baca..
  9. Başkan Memduh Büyükkılıç:
  10. TSE’den Enerji Bakanlığına ’Kalite ve..
  11. Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
  12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
  13. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 4 kişi..
  14. TCMB döviz kurları
  15. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı..
  16. KATSO’dan emlakçılara uyarı
  17. Karslı dağcılardan anlamlı yürüyüş
  18. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
  19. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
  20. Türkiye’den İdai Kasırgası..
Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!