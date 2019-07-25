Enver Paşa’ya dair…

Bugün dahi hakkında kesin bir yorum yapılamayan Enver Paşa’nın hayatının anlatıldığı satırlar sizi bir tarih yolculuğuna çıkartacak. Orta Asya steplerinde Rus mitaryalözlerinin üzerine Allah-u Ekber nidalarıyla giderken şehadet şerbetini yudumlayan Enver Paşa içli bir aşk hikayesinin de baş kahramanıdır aslında. Balkan çetecilerinin korkulu rüyası, Libya’nın gizli kahramanı, Edirne fatihi Enver Paşa hakkında merak ettiğiniz her şey bu kitapta.