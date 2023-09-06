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Medya Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!
Medya

Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:32:00 -
Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!

2024 yerel seçimlerine tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP'li Enver Aysever'den eleştiri değil hakaret geldi.

Youtube yayınında konuşan Aysever, seçim öncesinde ittifak ortağı olan eski dostlarına karşı çirkinleşerek, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek" dedi.

Konuşmasının devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever, hakaretlerinin dozunu arttırarak şöyle konuştu:

Kepazeliğin son noktası. Meral Akşener, kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor. Akşener'e iyilik yaptığı için Kılıçdaroğlu binbir hakarete maruz kaldı. Şimdi o da ben ne halt ettim diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'asena' olduğu, faşist harekete çok yakın olduğu solcu katillerinin de içinden geldiğini bilmeyen yoktur. Akşener kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor.

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