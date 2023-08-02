Enver Aysever'den Davutoğlu'na ağır sözler: Yanımdan geçse on kere abdest alırım
Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu arkasından hançerlediğini söyleyen Enver Aysever, 'Yanımdan geçse on kere abdest alacağım bir adam Ahmet Davutoğlu.' ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Enver Aysever, Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Daha önce yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğini söyleyen Aysever, Davutoğlu'nun CHP liderini arkasından hançerleyenlerden biri olduğunu söyledi.
'Yanımdan geçse on kere abdest alacağım bir adam Ahmet Davutoğlu.' ifadelerini kullanan Aysever, "Türkiye'ye zerre faydası yok." dedi.