Enver Aysever, yine Müslümanları hedef aldı!

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Gazetecilik kisvesine bürünen ancak işi gücü dindarlara, tarikatlara, hocalara saldırmak olan Enver Aysever kirli ağzını bu sefer de Habertürk ekranlarından gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘selefiler silahlanıyor’ iddiasıyla ilgili yapılan tartışmalar üzerinden Aysever, yine hedef şaşırmadı; tarikatlare, cemaatlere, Müslümanlara açtı ağzını yumdu gözünü...

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in moderatörlüğünü yaptığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında geçtiğimiz günlerde 'selefiler silahlanıyor' iddiasını ortaya atan ve iddiası da İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulanan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri tartışıldı.

Enver Aysever, Türkiye için büyük tehdit unsuru olan Selefilerin silahlanması mevzusuyla ilgili yorum yapması beklenirken Cübbeli Ahmet Hoca üzerinden Müslümanlara saldırdı.

Veyis Ateş'ten, Enver Aysever'e 'Cübbeli' tepkisi

“Cübbeli Ahmet Beyefendi’nin gazetecilerin karşısına hangi sıfatla çıktığını merak ediyorum.” diyerek konuşmasına başlayan Enver Aysever Veyis Ateş'ten hiç beklemediği bir tepki aldı. Veyis Ateş'in 'Cübbeli Hoca'nın bir iddia sahibi’ olduğunu söylemesi üzerine Enver Aysever, 'çevir kazı yanmasın' deyimini tam olarak yerine getirdi ve “Sizin programda olabilir’ dedi.

Aysever; birçok insanın hidayetine sebep olan sohbetleri ve İslamiyet üzerine yaptığı araştırmalarla bilinen Cübbeli Ahmet Hoca için ‘şakacı unsur’ ifadesini kullandı.

Tarikat ve cemaatleri hedef aldı

Türkiye’de tarikatların ve cemaatlerin dini işlerle uğraşmadığını; dünyevi işlerle, para işleriyle uğraştığını iddia eden Aysever’e, Veyis Ateş ikinci kez tepki gösterdi. Ateş'in Türkiye’deki tüm tarikatlerin zan altında bırakıldığını ve genellemenin yanlış olduğunu belirtmesi üzerine, Aysever kelime cambazlığıyla ‘tarikatlerden kendini duyuranların’ şeklinde cümlesini değiştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlık tarafından tespit edilen birçok Selefi yapılanmanın olduğunu söylemesine rağmen Aysever akıllara durgunluk veren yorumunu yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın Selefi kesiminden birilerini sevmediği için böyle bir şey yapmış olma ihtimali olabileceğini söyledi.

ÖSO askerlerinin Selefilere katıldığını iddia etti

Özgür Suriye Ordusu’nu kötülemekten de geri durmayan Aysever, Türk askerleriyle yan yana savaşmış ÖSO askerleri için Selefilere katılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Konuşmasını bilimselliğe dayatmak yerine ‘bence’lere dayatan Aysever'in saçmalıkları bununla da bitmedi.

İşi yine laikliğe vurdu

Müslümanları kötüledikten sonra konuşmasına laiklikten devam eden Aysever, laikliğin ifade ve vicdan özgürlüğünü getirdiğini savundu. Enver Aysever’e laiklik kavramıyla inanç özgürlüğünün engellendiğini, başörtüsü serbest hale geldiğinde laiklik elden gidiyor naraları atanları hatırlatmak gerekir. 'Başı açıkların rahatça girebildiği okullara, kamuya, askeriyeye; başörtülülerin girmemesi mi laiklik?' sorusu da sorulmalı elbette...

Enver Aysever'in karikatür skandalı

Halk TV’de yaptığı programda dindarlara gericiler, yobazlar şeklinde hakaret eden Aysever, Müslüman kesimi hedef alan karikatür paylaşımıyla da birçok kesimden tepki almıştı. Hastalıklı bir zihniyete sahip olduğu düşünülen Aysever’in her seferinde dindarlara yönelik aşağılayıcı söylemleri vatandaşların tepkisine neden olsa da konuyla ilgili 'ifade vermesi' dışında herhangi bir şey yapılmıyor!

Cübbeli Hoca'dan 'taharetli' gönderme

Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca, Enver Aysever’in tepkiyle karşılanan ve hakkında soruşturma açılmasına neden olan karikatürle ilgili yaptığı değerlendirmede Aysever’e göndermede bulunarak ‘sen taharet nedir bilmeyen adamsın’ demişti.





