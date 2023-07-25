Enver Aysever: Halk TV yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağladı

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

"Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu"

Yaşananlar sonrasında Kılıçdaroğlu'na yakın tavır sergileyen yandaş gazeteci Enver Aysever, Halk TV'nin kanal yönetimi ve CHP ile ilişkilerine ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

Kanalın tapusunun CHP'de olduğunu vurgulayan ve "Halk TV ilk olarak Gezi olayları zamanında işe yaradı. Halk TV orada parlıyor, bir anda o dandik kuruluş en çok izlenen ekran oluyor. Gözler dönünce de Şaban Sevinç elini ovuşturuyor. Halk TV, CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu" iddiasında bulunan Aysever, "Kabul etmeyen belediyelere zorla yaptırıyorlardı. 'Aleyhinize haber yaparız' diye tehdit ediyorlardı." diye konuştu.

"Yalanlarlarsa dosyayı açarım"

Aysever, tüm bunlar yaşanırken kanalın başında olan Şaban Sevinç'in iddialarını yalanlaması durumunda 'dosyayı açacağını' belirten Aysever, "Şaban Sevinç 'Zorla yaptırmadık desin', ben de Mudanya belediyesi dosyasını açayım" ifadelerini kullandı.

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