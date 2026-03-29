Enterprise Türkiye’de 35 katlık ciro artışı

Sektöre yeni bir soluk getirecek!

Enterprise Rent-A-Car’ın 1957 yılında 7 araçla kurulduğunu söyleyen Yes OtoCEO’su Özarslan Tangün, “Şirketin o günden bugüne çok güçlü bir büyümesi var, bugün global anlamda 2,4 milyon adet araca ulaşmış durumda. 95 ülkede yaklaşık 90 bin çalışanıyla geçen sene kiralamadan 39 milyar dolar ciro elde ederek dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden birisi. Biz de Yes Oto olarak bu şirketin Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Irak’taki ana franchise’ıyız” dedi. Türkiye’de 2014’te başladıkları yolculukta güçlü bir büyüme kaydettiklerini vurgulayan Özarslan Tangün, “Türkiye her zaman dalgalı denizleri olan bir ülke, 2014’ten beri de birçok şey yaşandı tabi. Buna rağmen rakamlarımıza baktığımızda son 11 yılda dolar bazında ciromuzu 35 kat büyütmüşüz. Şu anda da Türkiye çapında 120’ye yakın ofisimiz, 840 çalışanımız var, yaklaşık 13 bin araca sahibiz. 2025 yılındaki ciromuz da 17 milyar TL’ye yaklaştı, 2024 yılında bu rakam 10 milyar TL idi. Yani gerçekten güzel işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Hedef ikinci elde de büyümek!

Bu başarının müşteri güveniyle birlikte geldiğine işaret eden Özarslan Tangün, şöyle devam etti: “Son 3 yılda müşteri memnuniyetinde Enterprise’ın sisteminde dünya birincisi olduk, bunu da önemsiyoruz. Böyle bir pozisyonda olmamız Türkiye için de önemli diye düşünüyoruz. Mobilite dünyası çok hızlı değişiyor. Burada biz Enterprise platformuyla beraber aslında bu mobilite dünyasında genişlemeye de devam etmek istiyoruz. O yüzden de İkinciyeni.com firmasını Anadolu Grubu’ndan satın aldık. Bu bir dijital açık artırma platformu. Bu platform ile araçların gerçek değerlerinin belirlenmesine, hızlı, verimli, doğru fiyatla arabaların satılmasına imkân sağlayacak. Ayrıca bu platform sayesinde şeffaflık oluşturarak sektörü veri odaklı bir hale getirmeye çalışıyoruz. 2025 yılında satılan toplam otomobil ve hafif ticari araç sayısı 9.4 milyon adet. Aşağı yukarı 9 trilyon TL, 250 milyar dolar civarında bir büyüklükten bahsediyoruz. Aslında sıfır satışının 5 ile 7 katı arasında gerçekleşiyor, o anlamda çok büyük bir piyasa ve doğru araca hızlı ulaşmak, güvenilir bir şekilde bu araçları satın alabilmek çok önemli. Finansman da burada çok önemli. Biz de bunlarla ilgili hem güçlü bir marka olduğu için hem yaygın bir ağı olduğu için İkinciyeni markasını satın aldık, inşallah büyütmeye devam edeceğiz. Bir mobilite çözümü şirketi olarak aracın bütün hayat döngüsünü yönetip kiralamadan sonra ikinci elde de, piyasaya da bizim kendi filomuzdan araçları temin ederek, şeffaf, doğru fiyatla, bir süre sonra finansmanla ilgili çözümleri de ekleyerek ikinciyeni.com’u ve bizim kendi ikinci el operasyonumuzu da büyütmek istiyoruz.”