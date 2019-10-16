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Entech-Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı açılıyor

İki ayrı bakanlık ve KOSGEB tarafından desteklenen ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı, yarın ziyaretçileriyle buluşacak.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:55
Entech-Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenen ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı, yarın CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

18 Ekim Cuma günü de, ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ile eşzamanlı yapılacak Sıfır Atık Forumu’nun açılışı Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Programda Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett’in de yer alacak.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:55
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. KOSGEB
  4. ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı
  5. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
  6. Sıfır Atık Forumu
  7. Emine Erdoğan
  8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  9. Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett

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