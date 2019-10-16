Entech-Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenen ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı, yarın CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

18 Ekim Cuma günü de, ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ile eşzamanlı yapılacak Sıfır Atık Forumu’nun açılışı Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Programda Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett’in de yer alacak.