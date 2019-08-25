Ensonhaber sağduyuya davet eden teyzeyi hedef gösterdi, malum zihniyet linç etti!
Emine Bulut cinayetiyle ilgili kendisine mikrofon uzatılan bir teyze, "Ben de bir bayan olarak, erkeklere çok karşı geldiğimiz için, biraz alttan almadığımız için, hemen boşanırım, ayağımın üstünde dururum diyerekten erkekle zıtlaşıyoruz" ifadesiyle sağduyuya davet etti. Cevabı hazmedemeyen Ensonhaber ve malum zihniyet teyzeyi linç etti.25 Ağustos 2019 Pazar 01:57
Kırıkkale’de Emine Bulut’un, 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesi olayı, büyük tepkilere neden oldu.
Bu olaydan sonra Türkiye'de, kadın cinayetleriyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.
Halk Ekranı YouTube kanalı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili vatandaşların görüşlerini almak üzere röportaj gerçekleştirdi.
Sağduyulu olmaya davet etti
Kendisine mikrofon uzatılan bir teyze, "Cinayetler çoğaldı. Allah yardımcımız olsun. Ben de bir bayan olarak, erkeklere çok karşı geldiğimiz için, biraz alttan almadığımız için, hemen boşanırım, ayağımın üstünde dururum diyerekten erkekle zıtlaşıyoruz. Cinayetler çoğalıyor. Bunun sonucu cinayet olmamalı tabii ki. İnşallah bu son olur." sözleriyle feministlerin gazına gelinmemesi gerektiğini söyledi. Bu sözler malum zihniyeti rahatsız etti.
Ensonhaber ve malum zihniyet linç etti
Ensonhaber'in hedef gösterdiği teyzenin kadınların feministlerin gazıyla kocalarıyla zıtlaşmaması gerektiğini söylemesi, malum zihniyeti rahatsız etti.
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