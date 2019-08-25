Ensonhaber sağduyuya davet eden teyzeyi hedef gösterdi, malum zihniyet linç etti!

Kırıkkale’de Emine Bulut’un, 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesi olayı, büyük tepkilere neden oldu.

Bu olaydan sonra Türkiye'de, kadın cinayetleriyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Halk Ekranı YouTube kanalı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili vatandaşların görüşlerini almak üzere röportaj gerçekleştirdi.

Sağduyulu olmaya davet etti

Kendisine mikrofon uzatılan bir teyze, "Cinayetler çoğaldı. Allah yardımcımız olsun. Ben de bir bayan olarak, erkeklere çok karşı geldiğimiz için, biraz alttan almadığımız için, hemen boşanırım, ayağımın üstünde dururum diyerekten erkekle zıtlaşıyoruz. Cinayetler çoğalıyor. Bunun sonucu cinayet olmamalı tabii ki. İnşallah bu son olur." sözleriyle feministlerin gazına gelinmemesi gerektiğini söyledi. Bu sözler malum zihniyeti rahatsız etti.

Ensonhaber ve malum zihniyet linç etti

Ensonhaber'in hedef gösterdiği teyzenin kadınların feministlerin gazıyla kocalarıyla zıtlaşmaması gerektiğini söylemesi, malum zihniyeti rahatsız etti.