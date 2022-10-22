  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Enselenen teröristte ‘Murat Karayılan’ detayı
Gündem

Enselenen teröristte ‘Murat Karayılan’ detayı

Yunanistan’daki terör kampında silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin üzerinden örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 12:28:00 - 2022-10-22 12:35:05
Enselenen teröristte ‘Murat Karayılan’ detayı

Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı.

Karayılan detayı

Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.

Soylu net konuştu: Karayılan canını alacağız
Soylu net konuştu: Karayılan canını alacağız

Gündem

Soylu net konuştu: Karayılan canını alacağız

Murat Karayılan ABD'ye yalvardı
Murat Karayılan ABD'ye yalvardı

Gündem

Murat Karayılan ABD'ye yalvardı

Süleyman Soylu'dan şok açıklamalar! Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var" target="_blank">
Süleyman Soylu'dan şok açıklamalar! Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var
Süleyman Soylu'dan şok açıklamalar! Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var

Gündem

Süleyman Soylu'dan şok açıklamalar! Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var

Süleyman Soylu mesajı verdi: Yakında Karayılan için taziye geliyor
Süleyman Soylu mesajı verdi: Yakında Karayılan için taziye geliyor

Gündem

Süleyman Soylu mesajı verdi: Yakında Karayılan için taziye geliyor

Murat Karayılan’ın dediği olmuştu! İYİ Parti'ye seçim sonuçları tokadı
Murat Karayılan’ın dediği olmuştu! İYİ Parti'ye seçim sonuçları tokadı

Medya

Murat Karayılan’ın dediği olmuştu! İYİ Parti'ye seçim sonuçları tokadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23