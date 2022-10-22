Enselenen teröristte ‘Murat Karayılan’ detayı
Yunanistan’daki terör kampında silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin üzerinden örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.
Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı.
Karayılan detayı
Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşı “Cemal” kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.
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