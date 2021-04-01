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Yaşam Enosis ne demek? Enosis amacı nedir?
Yaşam

Enosis ne demek? Enosis amacı nedir?

TRT1 ekramlarında bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi büyük ilgi gördü. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıs'ın tarihi anlatılırken Enosis kavramının geçmesi ile Enosis'in ne olduğu merak kazandı. Peki, Enosis ne demek? Enosis amacı nedir? İşte Enosis hakkında ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:13:00 -
Enosis ne demek? Enosis amacı nedir?

Enosis ne demektir? “Enosis” terimi Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da kullanılmıştır. Genel anlamda terim, politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

Enosis'in amacı nedir?

Enosis, Megali İdea hedefi çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını, ifade etmektedir. 25 Mart 1921 tarihinde Güzelyurt'un Serhatköy adındaki köyünde Rum halkının önde gelenleri, Kıbrıs adasının Yunanstan'a ilhakını isteyen bir plebist yaptılar. Birleşk Krallık yönetmine başvuruldu ama bu istek direkt reddedildi. 1925 tarihinden sonra ise durum kızıştı ve Türk-Rum çatışmaları yaşanmaya başladı.Kıbrıslı Rumlar anavatan gördükler Yunanistan ile birleşmek amacıyla ortaya attıkları bu fiikr sayesinde, Birleşk Krallık dairesne karşı ilk ayaklanmalarını 21 Ekm 1931tarihinde Nikodmos Milanos önderliğinde başlattılar. Rumların Yunanistan ile birleşme düşüncelerine Enosis, Bu amacı gerçekleştmek için kurdukları örgüte ise EOKA denmektedir.

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EOKA ne demek? EOKA terör örgütü açılımı nedir?

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