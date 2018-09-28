ENKA Systems, 5 yılda 250 müteahhite ulaşacak

İnşaat sektörüne teknoloji üreten yüzde 100 yerli teknoloji şirketi ENKA Systems, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket yakın zamanda ilk yurt dışı ofisini de açmayı planlıyor.

ENKA Systems Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Tansuğ, ENKA Grubu’nun diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat teknolojisi sektöründe de doğru adımlar ve yatırımlarla en önemli oyuncu olacağını ifade etti. Tansuğ, “ENKA’nın sektördeki deneyimlerinden yola çıkarak inşaat sektörüne özel olarak ürettiği teknolojik çözümler, kısa süre içerisinde ulusal ve global büyük şirketlerin kullanımına sunuldu” dedi. ENKA Systems CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe de şirketin ana hedefinin inşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olmak olduğunu belirtti.