THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

ENKA Systems, 5 yılda 250 müteahhite ulaşacak

İnşaat sektörüne teknoloji üretenyüzde 100 yerli teknoloji şirketi ENKA Systems, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket yakın zamanda ilk yurt dışı ofisini de açmayı planlıyor.

28 Eylül 2018 Cuma 10:21
ENKA Systems, 5 yılda 250 müteahhite ulaşacak

İnşaat sektörüne teknoloji üreten  yüzde 100 yerli teknoloji şirketi ENKA Systems, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket yakın zamanda ilk yurt dışı ofisini de açmayı planlıyor.

ENKA Systems Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Tansuğ, ENKA Grubu’nun diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat teknolojisi sektöründe de doğru adımlar ve yatırımlarla en önemli oyuncu olacağını ifade etti. Tansuğ, “ENKA’nın sektördeki deneyimlerinden yola çıkarak inşaat sektörüne özel olarak ürettiği teknolojik çözümler, kısa süre içerisinde ulusal ve global büyük şirketlerin kullanımına sunuldu” dedi. ENKA Systems CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe de şirketin ana hedefinin inşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olmak olduğunu belirtti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:21
  1. ENKA Systems
  2. ENKA Grubu’

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her yerde aranıyordu! 4 gün sonra Gamze'den güzel haber geldi
    1. Her yerde aranıyordu! 4 gün sonra..
    2. Gaziler, müezzinleri dövenlerin..
    3. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
    4. IKBY’de güvenlik güçleri sandık başında
    5. Basra'da havalimanına füzeli saldırı!
    6. FETÖ’cü hakimlerin kararı yok sayılsın
    7. Netanyahu'nun açıklamalarına İran'dan..
    8. ‘Kucağa oturma’ tartışması büyüdü
    9. Hamas'tan Mahmud Abbas'a sert eleştiri
    10. Alman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi..
    11. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    12. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Camiler..
    13. Dış ticaret rakamları belli oldu
    14. Die Welt'ten FETÖ provokasyonu!
    15. 'Transfersiz 75 puan toplardım...'
    16. Uysal’ın itirazı belediyeye 287 milyon..
    17. Askon’dan yerli para açılımı
    18. Hocası Çağlar'ın oynamama sebebini..
    19. İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi..
    20. Denizli'de taze balık için fıskiyeli..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?