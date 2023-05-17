Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı: Adam gibi adamdır

14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin sisteminin tıkanması eleştirileri de beraberinde getirdi. Seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" dedi. Adıgüzel daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.

"Adam gibi adamdır"

KRT TV canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'in görevini sonuna kadar yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için görevden ayrıldığını belirtti. Özkoç şunları söyledi: "Şimdi diyorlar ki bunun suçlusu Onursal Adıgüzel'dir. Buradan gözünüzün içine baka baka söylüyorum, Onursal Adıgüzel adam gibi adamdır, Onursal Adıgüzel görevini sonuna kadar yapmış bir adamdır, Onursal Adıgüzel adına bir damla leke süremeyeceğiniz, görevini asla ihmal etmeyen bir arkadaşımızdır.

"İğrenç kampanya"

Onursal Adıgüzel onurlu ve gurur sahibi bir arkadaşımızdır. Ama öyle bir linç kampanyası başlatıldı ki hakkında, şimdi diyeceğim ki bunu FETÖ'cüler yapıyor diyeceğim, Erdoğan'ın dediği gibi olacak. Yani böyle bir iğrenç kampanya başlatılmaz. Yani şunu söylemek istiyorlar, Onursal'ın üzerinden "Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu işi beceremediye" getirmeye çalışıyorlar. Onursal da diyor ki kardeşim bu benimle ilgili bir şeyse, ben genel başkanımın elini rahatlatırım."