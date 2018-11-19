Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak Amatör Lig takımlarından Gaziosmanpaşaspor'da oynayan Baytar, TFF 2. Lig takımı Gaziantepspor'a transfer oldu.19 Kasım 2018 Pazartesi 22:00
Galatasaray'ın eski futbolcularından Engin Baytar, TFF 2. Lig takımlarından Gaziantepspor ile sözleşme imzaladı.
Son olarak Amatör Lig ekibi Gaziosmanpaşaspor'da oynayan 35 yaşındaki futbolcu, böylece son 3 yılda 8. kez sözleşme imzaladı.
Engin Baytar, son 3 yılda Karşıyaka, BB Erzusumspor, İstanbulspor, Malatyaspor USA, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Merit Alsancak Yeşilova, Gaziosmanpaşa ve Gaziantepspor'a transfer oldu.
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