Engin Ardıç, "Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı" deyip bombayı patlattı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Antakya'da 12 bina yapan ve hepsi ayakta olan müteahhidin sözlerine yer verdi.

"Adam müteahhit ama aynı zamanda inşaat mühendisi. 'Kullandığımız demirleri bile kendim tek tek saydım. Beton bozuksa o betonu geri gönderdim' diyor. Demek ki olunca oluyor" ifadelerini kullanan Ardıç, şunları kaydetti:

"Adam Antakya'da 12 bina yapmış, hepsi ayakta.

Üç kamu binası, on iki apartman.

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İsimleri de pek hoş: Kerem, Selim, Sultan, Tonton, Zehra, Sema, Yüksel, Nurşat, Yıldız, İrem...

Bir tek, adı gene Yüksel olan bir başkası ağır hasarlıymış ve kaçınılmaz şekilde yıkılacakmış.

Ötekiler top gibi.

Adam müteahhit ama aynı zamanda inşaat mühendisi.

"Kullandığımız demirleri bile kendim tek tek saydım" diyor. "Beton bozuksa o betonu geri gönderdim." Demek ki olunca oluyor.

Bir kişi bile ölmemiş.

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Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı."