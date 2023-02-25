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Medya Engin Ardıç, "Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı" deyip bombayı patlattı
Medya

Engin Ardıç, "Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı" deyip bombayı patlattı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Antakya'da 12 bina yapan ve hepsi ayakta olan müteahhidin sözlerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 09:05:00 -
Engin Ardıç, "Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı" deyip bombayı patlattı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Antakya'da 12 bina yapan ve hepsi ayakta olan müteahhidin sözlerine yer verdi. 

"Adam müteahhit ama aynı zamanda inşaat mühendisi. 'Kullandığımız demirleri bile kendim tek tek saydım. Beton bozuksa o betonu geri gönderdim' diyor. Demek ki olunca oluyor" ifadelerini kullanan Ardıç, şunları kaydetti:

"Adam Antakya'da 12 bina yapmış, hepsi ayakta.

Üç kamu binası, on iki apartman.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsimleri de pek hoş: Kerem, Selim, Sultan, Tonton, Zehra, Sema, Yüksel, Nurşat, Yıldız, İrem...

Bir tek, adı gene Yüksel olan bir başkası ağır hasarlıymış ve kaçınılmaz şekilde yıkılacakmış.

Ötekiler top gibi.

Adam müteahhit ama aynı zamanda inşaat mühendisi.

"Kullandığımız demirleri bile kendim tek tek saydım" diyor. "Beton bozuksa o betonu geri gönderdim." Demek ki olunca oluyor.

Bir kişi bile ölmemiş.

***

Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı."

 

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Yorumlar

Han

Medya gudubetleri.kan emiciler pehhhh

Hayrettin HATUNOĞLU

Bu ülkede merak etmeyin ... her dönemde hırsız, arsız ve uğursuzlar itibar görür.
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