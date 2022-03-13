Engelsiz Yaşam Merkezlerinin sayısı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasal yaşama katılıma, erişimden engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyecek toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirildi.

Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri, “Bütünleşik Bakım Modeli” kapsamında gerçekleştirildi, engellilerin ailelerinin yanında desteklenmesine yönelik uygulamalar desteklendi.

Engellilere yönelik, gündüz hizmet verilen Engelsiz Yaşam Merkezleri’nin sayısı artırıldı. Bu alanda yapılan yatırımlarla 2018 yılında 7 olan merkez sayısı 130’a ulaştı. Şu anda 1637 engelliye bu merkezlerde hizmet sunuluyor. Engelsiz Yaşam Merkezlerinde, engellilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapabilmesine imkan sunuluyor. Merkezdeki hizmetlerden yararlanmak isteyenler, ikamet ettikleri yerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurabiliyor.