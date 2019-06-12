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Engelliler TOKİ kuralarına ne kadar katılabilir

TOKİ’den ev almak isteyen engelli vatandaşlar Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu? sorusunun cevabını araştırmakta. Engelli TOKİ başvuruları 2019 ne zaman, TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ engelli başvuru tarihi, TOKİ peşinat ödemeleri, TOKİ başvuru 2019, TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları, TOKİ başvuruları nereye yapılıyor, TOKİ engelli indirimi var mı? Engelliler toki kuralarına ne kadar katılabilir? İdaremiz tarafından satışa sunulan projelerimizin satış tipine göre (standart-alt gelir) 18 ve 25 yaşını doldurmuş %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımız için %5 konut kontenjanı ayrılmak olup iki kere kuraya katılma hakkı tanınabilmektedir.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:59
Engelliler TOKİ kuralarına ne kadar katılabilir

TOKİ’den ev almak isteyen engelli vatandaşlar Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu? sorusunun cevabını araştırmakta. Engelli TOKİ başvuruları 2019 ne zaman, TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ engelli başvuru tarihi, TOKİ peşinat ödemeleri, TOKİ başvuru 2019, TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları, TOKİ başvuruları nereye yapılıyor, TOKİ engelli indirimi var mı? Engelliler toki kuralarına ne kadar katılabilir? İdaremiz tarafından satışa sunulan projelerimizin satış tipine göre (standart-alt gelir) 18 ve 25 yaşını doldurmuş %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımız için %5 konut kontenjanı ayrılmak olup iki kere kuraya katılma hakkı tanınabilmektedir. 

Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:59
  1. Engelliler toki kuralarına ne kadar katılabilir
  2. Engelli TOKİ başvuruları 2019 ne zaman
  3. TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ engelli başvuru tarihi
  4. TOKİ peşinat ödemeleri
  5. TOKİ başvuru 2019
  6. TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları
  7. TOKİ başvuruları nereye yapılıyor
  8. TOKİ engelli indirimi var mı?
  9. Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

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