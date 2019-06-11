Engelliler emeklilik için yaş beklemez

Soru: Ben 18.7.1.1980 doğumluyum. 28.12. 2003 tarihinde sigortalı oldum. Yüzde 49 engelli raporum ve engelli kartım var. 2950 gün SSK ve 820 gün Bağ-Kur prim ödemem oldu Benim primim 4680 gün olunca emekli olabilir miyim? Cumali A.

Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanların hem SSK hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa son yedi yıl primine bakılır. Hangisi fazla ise emeklilik statüsü buna göre belirlenir. Fazla olan SSK ise vergi indirim belgesi almanız koşuluyla 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim ödeme şartıyla engelli SSK emeklisi olursunuz. Eğer fazla olan prim Bağ-Kur statülü olursa bu kez 18 yıl sigorta ve 4680 gün primle Bağ-Kur engelli emeklisi olursunuz. Eğer SSK önce başlamış Bağ-Kur priminin sonra yatmışsa 910 gün daha Bağ-Kur veya isteğe bağlı Bağ-Kur primi öderseniz SSK şartlarına göre iki yıl erken emekli olmanız yani 28.12.2021 tarihinde emekliliğe hak kazanmanız mümkün olacak.