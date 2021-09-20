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Aktüel Engelli selzedeye akülü tekerlekli sandalye
Aktüel

Engelli selzedeye akülü tekerlekli sandalye

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte kalan yürüme engelli Zübeyda Kuş’a (46), Valilik tarafından akülü tekerlekli sandalye alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:42:00 -
Engelli selzedeye akülü tekerlekli sandalye

Kastamonu Valisi Avni Çakır, konteyner kenti ziyaretinde Kuş’a sandalyesini hediye etti. Çakır, Kuş’a “Artık yeni sandalyenle istediğin zaman gezersin, hep yüzün gülsün, iyi günlerin olsun, güle güle kullan.” dedi. İlk kez tekerlekli sandalyesi olduğunu ifade eden Kuş ise “Daha önce yürüyemiyordum. Annem koluma girip gezdiriyordu. Bazen kardeşlerim gezdiriyordu. Evin içinde kedi gibi geziyordum.” ifadelerini kullandı.

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