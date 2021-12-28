Engelli maaşı ne zaman yatacak? 2022 zamlı engelli maaşı ne kadar?

Engelli bakım aylığı ne kadar? Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara belirli bir maaş bağlanmakta. Engelli maaşları asgari ücrette yaşanacak artış ile birlikte değişecek. 2022 asgari ücret zam oranı açıklandı. 2022 yılı net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu?

Bakıma muhtaç ve yoksul vatandaşlara devlet tarafından yapılan yardımlar yeni yılda zamlanacak. Evde bakım maaşından yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunması ve raporda "ağır özürlü" olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması gerekiyor.

Engelli maaşı ne kadar 2022?

2022’de engelli aylığı ne kadar oldu? 2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.

Engelli aylığı kime verilir?

Engelli bakım aylığı nasıl alınır, kime verilir? Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Engelli aylığına nasıl başvurulur?

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı için başvurunun, ikametgahın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.

Engelli aylığı ne zaman yatacak?

Engelli aylığı ne zaman verilecek? Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.