Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda sık sık vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade ediyordu. Bu kapsamda milyonların merakla beklediği asgari ücret ek zammı açıklandı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve net maaş 5.500 TL’ye ulaştı. Asgari ücret zammı engelli maaşlarını da etkiliyor. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu?

Engelli maaşı ne kadar oldu son durum? Engelli maaşı temmuz zammı:

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayı ek zammından sonra engelli maaşlarının ne kadar yükseldiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.