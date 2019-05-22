Engelli maaşı için gelir şartı var

Soru: Ben asgari ücretle çalışmaktayım. Dört çocuğumdan en küçüğü yüzde 55 oranında engelli. Çocuğumdan dolayı devlet bana maaş öder mi? Mehmet B.

Cevap: Engelli yakınlarına sunulan iki farklı imkan var. Ancak her ikisinde de gelir şartı bulunuyor. Bakıma muhtaç engellinin aile içinde kişi başına düşen gelir ortalaması asgari ücretin netinin üçte ikisinden az yani 1.219 TL altında ise bakım parası olarak 1.302 TL maaş ödeniyor. Burada engellinin mutlaka bakıma muhtaçlığının sağlık kurulu raporuyla tespiti gerekmekte. Bir de 2022 sayılı kanunda düzenlenen engelli yakını maaşı var. Bu maaşı alabilmek için engellinin aile içinde kişi başına düşen gelir ortalaması asgari ücretin netinin üçte birinden yani 609 TL altında bulunma şartı aranıyor. Verdiğiniz bilgiye göre eşiniz ve dört çocukla birlikte hane sayınız altı. Bu durumda toplam geliriniz 3.654 TL altında kalıyorsa 18 yaş altı engelli yakını maaşı için Kaymakamlık içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Raporla birlikte başvurunuz.