Engelli hibe desteği başvuruları ne zaman 2021 engelli destek başvuru sorgulama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere verilecek hibe desteğine başvuruların başladığını bildirdi. Peki engelli hibe desteği başvurusu ne zaman? Engelli hibe destek başvurusu nereden nasıl yapılacak?

Hibe destek başvurusu nereye yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen destek sürüyor.

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği ne kadar?

Hibe desteği konusunda, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Hibe desteği başvurusu ne zaman nereden yapılacak?

Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler, başvurularını "www.iskur.gov.tr" internet sitesinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda 3 Aralık'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler de projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla, bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletebilecek. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri 2014'ten beri destekleyen İŞKUR, bugüne kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlüye 229 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağladı. Daha önce elden veya posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvuruları, engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı. Bu yöntemle daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedeflendi.