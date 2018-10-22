THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Engelli gencin hayalleri gerçek oldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan futbolsever engelli gencin hayalleri gerçek oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:16
Engelli gencin hayalleri gerçek oldu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşayan futbol tutkunu engelli Halit Tür'ün en büyük arzusu gerçek oldu.

Hakemliğe çok meraklı olan ve tüm hakemleri yakından takip eden Halit Tür’e Bigadiç Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi karşılaşmanın hakemlerinden Baran Gül tarafından büyük bir jest yapıldı. Halit Tür’e hakemler tarafından imzalı hakem forması ve sarı kart hediye edildi. Öte yandan Bigadiç Belediyespor yönetimi ve futbolcuları da Halit'e isminin yazılı olduğu Bigadiç Belediyespor forması hediye ederek engelli genci mutlu ettiler.

16 yaşındaki Halit Tür, Bigadiç Belediyespor fanatiği olmasının yanında aynı zamanda hakem hayranı. Süper Lig'deki tüm hakemlerin isimlerini bilen ve sosyal medyada takip eden engelli genç, Bigadiç Belediyespor’un da hiçbir maçını kaçırmıyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:16
  1. Balıkesir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den ABD'ye sert açıklama: İki kere düşünün
    1. Çin'den ABD'ye sert açıklama: İki kere..
    2. Sağlıklı pişirme yöntemleri
    3. Peri Bacaları arasına düşen genç..
    4. AK Parti MHP ittifakında af krizi mi?
    5. Engelli gencin hayalleri gerçek oldu
    6. Ateş neden olur? Çocuklarda ateş nasıl..
    7. Başkan Erdoğan orayı işaret etmişti.....
    8. AK Parti'den Bahçeli'ye cevap
    9. Kabine toplantısı başladı
    10. Kimi gencin ahvali
    11. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:..
    12. Zalimliği hoş görmek de zalimlik değil..
    13. FETÖ’den aranan eski polis ve doktor..
    14. Talep yüzde 400 artınca maaşları 15..
    15. CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan..
    16. Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam..
    17. Yine Tarık Çamdal yine kriz! 'Bütün..
    18. Yunanistan'da liseliler bakanın..
    19. Binali Yıldırım: Sürücüsüz arabalar,..
    20. Karadenizli balıkçılar umutlu değil
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!