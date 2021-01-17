Engelli genç kadından 3 gündür haber yok
Bursa'da engelli Ayşe Turan'dan 3 gündür haber alınamıyor. Ailenin ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan ikametinden 3 gün önce ayrılan engelli Ayşe Turan, kayıplara karıştı.
Ailesi polis ekiplerine ihbarda bulunsa da genç kadın, yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Ailesi, kayıp kadını bulan ya da gören kişilerin 0531 565 3960 numaralı telefonu aramasını belirtti.