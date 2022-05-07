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Ekonomi Engelli emekliliğinde yaş şartı aranıyor mu?
Ekonomi

Engelli emekliliğinde yaş şartı aranıyor mu?

Engelli vatandaşlar emekli olabilmeleri için yaş şartının bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, engelli emeklilikte yaş şartı kaç? Engelli emeklilikte engellilik oranı en az yüzde kaç olmalı?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 12:18:00 -
Engelli emekliliğinde yaş şartı aranıyor mu?

Engelli emeklilik konusunda yaş şartının aranıp aranmadığı merak ediliyor. Peki, engelli emeklilik imkanından faydalanacak olanlar ‘Engelli emeklilikte yaş şartı kaç?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Engelli emekliliğinde yaş şartı aranıyor mu?

Engelli bireylerin emekli olabilmeleri için öncelikle yetkili bir hastaneden engelli raporu almaları gerekiyor. Engelli emeklilikte engel oranı en az yüzde 40 olmalıdır.

1. derece: %80 ve üzeri raporu olanlar

2. derece: %60 ve %79 arasında engel oranı olanlar

3. derece: %40-59 arasında engel oranı olanlar

1. 2. ve 3. dereceden engel oranına sahip kişiler engelli emeklilik şartlarından yararlanabilir.

Engelli emeklilik konusunda yaş şartının aranıp aranmadığı merak ediliyor. Engelli emeklilikte engel oranı ve işe başlangıç tarihi önem taşıyor. Bu noktada yaş şartı aranmıyor.

01.10.2008 yılından önce girişliler;

İşe Başlama Tarihi                           1. Derece %80 ve üzeri2. Derece %60-79            3. Derece %40-59

05.08.1991 ve daha önce             15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün15 YIL – 3600 Prim Gün

06.08.1991 ve 05.08.1994 arası  15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3680 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün

06.08.1994 ve 05.08.1997 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün 17 YIL – 3920 Prim Gün

06.08.1997 ve 05.08.2000 arası15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL – 3840 Prim Gün 18 YIL – 4080 Prim Gün

06.08.2000 ve 05.08.2003 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün 19 YIL – 4240 Prim Gün

05.08.2003 ve 30.09.2008 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 18 YIL – 4000 Prim Gün 20 YIL – 4400 Prim Gün

01.10.2008 yılından sonra işe girenler;

İşe Başlama Tarihi            1. Derece %60 ve üzeri                 2. Derece %50-59            3. Derece %40-59

01.10.2008 – 31.12.2008             15 yıl, 3700 gün                16 yıl, 3700 gün                18 yıl, 4100 gün

01.01.2009 – 31.12.2009               15 yıl, 3800 gün                16 yıl, 3800 gün                18 yıl, 4200 gün

01.01.2010 – 31.12.2010             15 yıl, 3900 gün                16 yıl, 3900 gün                18 yıl, 4300 gün

01.01.2011 – 31.12.2011             15 yıl, 3960 gün               16 yıl, 4000         18 yıl, 4400 gün

01.01.2012 – 31.12.2012             15 yıl, 3960 gün                16 yıl, 4100 gün    18 yıl, 4500 gün

01.01.2013 – 31.12.2013             15 yıl, 3960 gün  15 yıl, 3960 gün             18 yıl, 4600 gün

01.01.2014 – 31.12.2014             15 yıl, 3960 gün               16 yıl, 4300 gün                18 yıl, 4680 gün

01.01.2015’den sonra                   15 yıl, 3960 gün                16 yıl, 4320 gün                18 yıl, 4680 gün

 

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