Engelli emekliliğinde yaş şartı aranıyor mu?
Engelli vatandaşlar emekli olabilmeleri için yaş şartının bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, engelli emeklilikte yaş şartı kaç? Engelli emeklilikte engellilik oranı en az yüzde kaç olmalı?
Engelli emeklilik konusunda yaş şartının aranıp aranmadığı merak ediliyor. Peki, engelli emeklilik imkanından faydalanacak olanlar ‘Engelli emeklilikte yaş şartı kaç?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Engelli emekliliğinde yaş şartı aranıyor mu?
Engelli bireylerin emekli olabilmeleri için öncelikle yetkili bir hastaneden engelli raporu almaları gerekiyor. Engelli emeklilikte engel oranı en az yüzde 40 olmalıdır.
1. derece: %80 ve üzeri raporu olanlar
2. derece: %60 ve %79 arasında engel oranı olanlar
3. derece: %40-59 arasında engel oranı olanlar
1. 2. ve 3. dereceden engel oranına sahip kişiler engelli emeklilik şartlarından yararlanabilir.
Engelli emeklilik konusunda yaş şartının aranıp aranmadığı merak ediliyor. Engelli emeklilikte engel oranı ve işe başlangıç tarihi önem taşıyor. Bu noktada yaş şartı aranmıyor.
01.10.2008 yılından önce girişliler;
İşe Başlama Tarihi 1. Derece %80 ve üzeri2. Derece %60-79 3. Derece %40-59
05.08.1991 ve daha önce 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün15 YIL – 3600 Prim Gün
06.08.1991 ve 05.08.1994 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3680 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün
06.08.1994 ve 05.08.1997 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün 17 YIL – 3920 Prim Gün
06.08.1997 ve 05.08.2000 arası15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL – 3840 Prim Gün 18 YIL – 4080 Prim Gün
06.08.2000 ve 05.08.2003 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün 19 YIL – 4240 Prim Gün
05.08.2003 ve 30.09.2008 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 18 YIL – 4000 Prim Gün 20 YIL – 4400 Prim Gün
01.10.2008 yılından sonra işe girenler;
İşe Başlama Tarihi 1. Derece %60 ve üzeri 2. Derece %50-59 3. Derece %40-59
01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3700 gün 16 yıl, 3700 gün 18 yıl, 4100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3800 gün 16 yıl, 3800 gün 18 yıl, 4200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3900 gün 16 yıl, 3900 gün 18 yıl, 4300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4000 18 yıl, 4400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4100 gün 18 yıl, 4500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3960 gün 15 yıl, 3960 gün 18 yıl, 4600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4300 gün 18 yıl, 4680 gün
01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4320 gün 18 yıl, 4680 gün