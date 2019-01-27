0553 313 94 23

Engelli eğitim desteği ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ‘2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Peki, engelliler için eğitim desteği ne kadar?

27 Ocak 2019 Pazar 15:52
Engelli eğitim desteği ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ‘2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Peki, engelliler için eğitim desteği ne kadar?

Engelli eğitim desteği ne kadar?

Tebliğe göre sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl bakanlıkça belirlenen tutarı MEB bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmıyla ilgili olarak belirlenen hususlara uyulacak. Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira oldu. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:52
  1. Engelli eğitim desteği
  2. Engelli eğitim desteği ne kadar
  3. Engelli eğitim desteği kaç lira oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli: "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır.
    1. Devlet Bahçeli: "Türk siyasi hayatında..
    2. Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (MHP..
    3. Engelli eğitim desteği hangi şartlarda..
    4. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    5. "İsrail Katar'ın yardımlarını Hamas'a..
    6. Erdoğan'dan Antalya açıklaması: Gereği..
    7. Engelli eğitim desteği ne kadar?
    8. AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı
    9. Tarihi kulüp maça çıkmadı! Küme..
    10. Bekçi eğitimleri ne zaman başlıyor?
    11. İsveç'te ırkçılardan "Bölgendeki..
    12. Futbol: TFF 3. Lig
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu
    15. Futbol: TFF 2. Lig
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya'da..
    17. Erdoğan'ı çağırmışlardı, Arınç gitti
    18. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    19. Başkan Erdoğan Antalya'daki belediye..
    20. Yarışmacının zor anları! Mustafa Kemal..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu