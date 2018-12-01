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Engelleri "mat" eden turnuva

- Kayseri'de düzenlenen turnuvada 10 ilden 46 görme engelli sporcu, özel satranç tahtalarıyla mücadele etti

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:45
Engelleri "mat" eden turnuva


KAYSERİ (AA) - Kayseri'de görme engelliler için düzenlenen satranç turnuvasında mücadele eden sporcular, özel satranç tahtasında hamlelerini yaparken adeta engellerini "mat" etti.

Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen turnuvada 10 ilden 46 görme engelli sporcu mücadele veriyor.

Her sporcunun özel hazırlanan satranç tahtası ile katıldığı turnuvada, normal oyundan farklı olarak sporcular masada iki satranç takımıyla yer alıyor. Görme engelli sporcuların kimisi hamleleri Braille alfabesiyle kaydederken, kimisi de ses kaydı yaparak takip etti.

Gün boyu sürecek karşılaşmalarda dereceye giren görme engelli satranççılar, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ümmet Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenler için Türkiye genelinde duyuruda bulunduklarını belirterek, "Yaptığımız duyuru neticesinde çok sayıda ilden yarışmaya katılmak için bize ulaşan oldu. Şu anda 10 ilden 46 sporcumuz yarışmada ter döküyor. Bu sayı daha fazla olabilirdi ama hava şartlarından dolayı gelemeyenler oldu." diye konuştu.

Satranca görme engellilerin ilgisinin her geçen gün arttığını aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Turnuvayı ilk kez düzenlememize rağmen katılım çok iyi. Önümüzdeki senelerde daha fazla kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu turnuvada sporcularımızı teşvik etmek için ödül de koyduk. Turnuva birincisine bin lira, ikinciye 750 lira ve üçüncüye de 500 lira ödül vereceğiz. Burada dereceye giren sporcularımız için pazartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde ödül töreni düzenleyeceğiz. Ben buradan etkinliğe destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Santranç İl Temsilciliğine ve Kayseri'deki engelli derneklerine teşekkür ediyorum."


- "Görme engelli sporcular için hayata açılan pencere"


Turnuvanın başhakemliğini yapan Müslüm Murat Çatalbaş da görme engellilerin satranç tahtalarının özel olduğunu söyledi.

Sporcuların elleriyle görerek hamlelerini yaptığını anlatan Çatalbaş, "İki farklı tahta düzenimiz var. Sporcular, taşların geçmeli olduğu, siyah taşların üzerinde çıkıntı bulunan bir kısmı yükseltilmiş bir kısmı alçaltılmış tahtalarda oynuyor. Satranç, görme engelli sporcular için hayata açılan pencere. Yaptıkları hamleyi 3 farklı kaydetme yöntemi var. Gözleri az görebilenler federasyondan gelen kağıtlara not alıyorlar. Tamamen göremeyenler ise Braille alfabesiyle nokta nokta, benek benek bunu parmaklarıyla işliyorlar. Bir kısım sporcumuz da ses kayıt cihazıyla yaptıkları hamleyi kaydediyor." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:45
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