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Engelleri futbolla aşmak istiyor

- Babasının yönlendirmesiyle ampute futbola başlayan bedensel engelli 13 yaşındaki Muhammed Cihan Boz, milli takıma seçilip ay-yıldızlı formayla Avrupa ve dünya şampiyonasında başarılar elde etmek istiyor- Muhammed Cihan Boz: - "En büyük hedefim milli takımına seçilip Avrupa ve dünya şampiyonalarında güzel başarılar elde etmek"- Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı Antrenörü Mustafa Bebe:- "Genç kalecimiz Muhammed Cihan'ın çok iyi bir yeteneği var. İnanıyorum ki gelecek dönemlerde Ampute Milli Takımına seçilecek ve nice güzel başarılara imza atacak"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
Engelleri futbolla aşmak istiyor


ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da amatör futbolcu babasının yönlendirmesiyle ampute futbola başlayan bedensel engelli 13 yaşındaki Muhammed Cihan Boz, milli takıma girerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında, ay-yıldızlıların kalesini korumak istiyor.

Merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve sol kolu doğuştan engelli olan Boz, bu nedenle sosyal anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Amatör futbolcu babasının teşvikiyle Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Futbol Kulübünü başvuran ve böylece çok sevdiği futbolla tanışan Muhammed Cihan, kısa sürede yeteneğiyle antrenörlerin dikkatini çekti.

Kalecilikte gösterdiği başarıyla geçen ay Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ( EAFF ) tarafından düzenlenen Uluslararası Junior Sporcu kampına davet edilen genç kalecinin hedefi mili formayla Avrupa ve dünya şampiyonasında başarılar elde etmek.

Muhammed Cihan Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbola başlamadan önce içine kapanık bir hayat sürdüğünü ve arkadaş ortamına uyum sağlayamadığını belirterek, problemlerinin önemli kısmını futbolla aştığını ifade etti.

Futbollu çok sevdiğini dile getiren Muhammed Cihan, şunları söyledi:

"Kolumdaki engel nedeniyle çoğu zaman kendimi yalnız hissediyordum. Arkadaş ve okul ortamlarında zaman zaman uyum sıkıntısı yaşıyordum. Problemlerim nedeniyle derslerim gerileme yaşayınca eski amatör futbolcu olan babamla futbola başladım. Babamın ve Mustafa hocamın teşvikiyle Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımına katıldım. Milli takıma seçilmek için çok çalışıyorum. En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli formayla güzel başarılar elde etmek. En büyük destekçim babam, onunla haftada 3-4 gün gelip birlikte antrenman yapıyoruz. Onunla baba oğul değil de bir arkadaş gibiyiz."

Baba Halil Boz ise oğlunun futbol sayesinde adeta yeniden doğduğunu, Cihan'ın kısa sürede başarı göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Aile olarak evlatlarına çok güvendiklerini vurgulayan baba Boz, şöyle konuştu:

"Muhammed Cihan sol kolu engelli olarak dünyaya geldi. Engelli nedeniyle kendisi içine kapanık bir çok çocuktu. Okulda için kapanık olduğu için çocuğu zaman arkadaşlarından geri kalıyordu. Çocuğum futbolla ilgisini fark edince birlikte onu bu yönlendirdim. Cihan futbolu çok sevdiği için kısa sürede Eyyübiye Belediyesinin Ampute Takımına seçildi. Orada kısa sürede başarı gösterdi. Bu bizi çok sevindirdi. Kendisiyle birlikte gelip antreman yapıyoruz. Yakında kendisi Almanya'da Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen Uluslararası Junior Sporcu kampına gidecek. İnanıyorum ki oğlum gelecekte ay yıldızlı formayla güzel başarılara imza atacak. Onunla ailece gurur duyuyoruz."

Eyyübiye Belediye Ampute Futbol Takımı Antrenörü Mustafa Bebe ise ampute futbol takımının 5 yıl önce zor şartlarda kurulduğunu ve bu şekilde çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Cihan'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirten Bebe, "13 yaşındaki Muhammed Cihan gibi genç futbolcular yetiştiriyoruz. Genç kalecimiz Muhammed Cihan'ın çok iyi bir yeteneği var. İnanıyorum ki gelecek dönemlerde Ampute Milli Takımına seçilecek ve nice güzel başarılara imza atacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  1. ampute futbolu
  2. Eyyübiye Belediyesi
  3. Muhammed Cihan Boz
  4. Şanlıurfa
  5. U16 Milli Takımı

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