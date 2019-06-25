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Engel tanımayan milli sporcunun hedefi 2020 Paralimpik Oyunları

Adana’da doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan, hem para-tekvando hem de ampute futbol takımında kalecilik yapan Fatih Çelik, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı derecelerle Türkiye’yi gururlandırıyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:31
Engel tanımayan milli sporcunun hedefi 2020 Paralimpik Oyunları

Adana’da doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan, hem para-tekvando hem de ampute futbol takımında kalecilik yapan Fatih Çelik, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı derecelerle Türkiye’yi gururlandırıyor. Gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na diken Çelik, en büyük hayallerinden birinin de beden eğitimi öğretmeni olarak kendisi gibi sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.


Jackie Chan ve Bruce Lee’nin filmlerinden dolayı merak saldığı dövüş sporlarıyla hayatı değişen Fatih Çelik, yaklaşık 10 yıl önce başladığı para-tekvando kariyerine Türkiye ikinciliğiyle başladı. Daha sonra defalarca dünya ve Avrupa’nın önemli turnuvalarında boy gösteren Çelik, son olarak 16 Haziran tarihinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na puan veren ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Portland kentinde düzenlenen Pan Am Açık Para-Tekvando Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.



Başarılı sporcular yetiştirmek istiyor


Aynı zamanda Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü’nde de kalecilik yapan milli sporcu, para-tekvando branşında başarılarını artırmak için Ankara’ya taşındı ve Ankara Adliyespor’un sporcusu oldu. Gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na diken başarılı sporcunun en büyük hayallerinden biri de beden eğitimi öğretmeni olarak kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek. Tekvandonun hayata bakış açısını değiştirdiğini belirten Çelik, “Önceden sadece ev hayatım vardı. Evden sadece okula gidiyordum. Tekvandoya başladıktan sonra çevrem değişti. İlk defa şehir dışına hatta yurtdışına çıktım. Üniversiteyi tekvando sayesinde kazandım ve üç üniversite bitirdim. Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanı buldum. Tekvando hayata bakış açımı değiştirdi” diye konuştu.


ABD’de katıldığı turnuvaya iyi başladığını ancak bir anlık hatasından dolayı az bir farkla kaybettiğini belirten Çelik, “Turnuvalarda heyecan dorukta oluyor. Türk bayrağını göğsümüzde taşımak gurur verici bir duygu. Her maç ayrı bir heyecan oluyor. Şu anda olimpiyat yolunda dünya sıralamasında ilk 4’teyim ve ilk 4’te olanlar, olimpiyatlara direkt katılma hakkı kazanıyor. Yerimi korursam olimpiyatlara gideceğim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:31
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