Enflasyonun direncini kıracak tedbirler geliyor

Akit Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı’yla (YEP) enflasyonu aşağı çekmeye odaklanılacak. Bu doğrultuda yapısal tedbirler hayata geçirilecek.

Öngörülebilirlik artacak

Bu tedbirler sayesinde enflasyon düşecek, öngörülebilirlik artacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri gerileyecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarına yenileri eklenecek, uzun vadeli TL finansman kaynakları geliştirilecek. Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine YEP’te geçen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yetiştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak TL bazlı olması sağlanacak. Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılacak. Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

Hal yasası yolda

YEP çerçevesinde gıda enflasyonunun düşürülmesi için de tedbirlere başvurulacak. Bu kapsamda gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek. Hal yasasıyla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak. Yasayla aracılar denetlenecek, haller modernize edilecek.