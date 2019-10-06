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Enflasyonun direncini kıracak tedbirler geliyor

Hükümet, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında fiyat istikrarını sağlayacak önlemler alacak. Bu çerçevede para ve maliye politikalarının eş güdümü ile mal ve hizmet piyasalarında verimliliği arttıracak yapısal dönüşüm adımları atılacak. Böylece enflasyon kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilecek.

06 Ekim 2019 Pazar 10:24
Enflasyonun direncini kıracak tedbirler geliyor

 Akit  Ekonomi 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı’yla (YEP) enflasyonu aşağı çekmeye odaklanılacak. Bu doğrultuda yapısal tedbirler hayata geçirilecek.

Öngörülebilirlik artacak

Bu tedbirler sayesinde enflasyon düşecek, öngörülebilirlik artacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri gerileyecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarına yenileri eklenecek, uzun vadeli TL finansman kaynakları geliştirilecek. Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine YEP’te geçen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yetiştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak TL bazlı olması sağlanacak. Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılacak. Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

Hal yasası yolda

YEP çerçevesinde gıda enflasyonunun düşürülmesi için de tedbirlere başvurulacak. Bu kapsamda gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek. Hal yasasıyla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak. Yasayla aracılar denetlenecek, haller modernize edilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:24
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  3. enflasyon
  4. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  5. YEP

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