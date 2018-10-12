THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye destek hızla büyüyor! Sayıları 500'ü aştı

Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek veren firmaların sayısı 500'ü aştı.

12 Ekim 2018 Cuma 15:20
Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye destek hızla büyüyor! Sayıları 500'ü aştı

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 500'ü aştı.

Çok sayıda firma destekledi

Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı kısa sürede arttı. Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti. Bu kapsamda, THY, Pegasus, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek ve Vestel'in de aralarında yer aldığı 500'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Enflasyonla Topyekun Mücadele logosu kullanacak

"enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da açıklamalarıyla ürünlerinde indirim taahhüdünde bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu. Söz konusu mücadeleye destek veren firmalar, mağazalarında "Enflasyonla Topyekun Mücadele" logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak.

İndirim kampanyasına destek veren firmalar

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:20
  1. Türkiye
  2. Saray
  3. Doğuş Grubu
  4. Doğuş
  5. Pınar
  6. Sanko
  7. Eczacıbaşı
  8. Boyner
  9. Mediamarkt
  10. Pegasus
  11. İstikbal
  12. Vestel
  13. Teknosa

YORUM YAZ

  • HaktanHaktan31 dk önce
    Çok sıkı denetimle fiyat farkları denetlenmeli. Önce yüzde 20 zam yapıp sonra yüzde on indirim yapan VATAN HAİNLERİ var mı mutlaka bakılmalı. Aynı ürün kampanyaya katılmayan firmada daha ucuz mu dikkat edilmeli.
  • müslümmüslüm32 dk önce
    % 40-50 zamyaptıktan sonra % 10 indiriminsanların aklıylaoynamak ve iktidara yağ sürmekten başka hiç bir şey değildir. Ne güzelbirmemletek önce % 40-50 zam yap sonrada vatanvsever ve iktidara şirin görünmek için % 10 indirim yap...
  • AhmetAhmet45 dk önce
    Keşke benzine elektiriğe doğalgaza da indirim gelse ama %10 değil biraz daha fazla gelse..Gerçi zam gelmesin de
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim?
  1. CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim?
  2. Damar trombosisi nedir?
  3. HSK'dan son dakika Brunson açıklaması!
  4. Türkiye'den 'Gazze’ye Yardım Cuması'
  5. Japonya'dan ABD üssü açıklaması:..
  6. Akvaryum bakımı nasıl olmalı?
  7. Casus Brunson: Ben masumum, Türkiye'yi..
  8. Bakan müjdeyi verdi! 5G geliyor
  9. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
  10. Brunson’a ne kadar ceza verildi?
  11. Kulakları sağır eden patlama!..
  12. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
  13. Dolarda Brunson hareketliliği! İşte..
  14. Rus Ortodoks Kilisesi'nden flaş..
  15. Dolarda son durum ne? Dolar şuan ne..
  16. İstanbul, 54. Cumhurbaşkanlığı..
  17. Hakim karşısına çıkan Brunson, hüngür..
  18. Brunson'un 10 yıla kadar hapsi talep..
  19. Brunson davasında son dakika gelişmesi
  20. Bilge Kadın platformu 7 yaşına girdi
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

Günün Karikatürü

12 Ekim 2018
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama