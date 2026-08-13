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Ekonomi Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı
Ekonomi

Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı

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Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak duyurdu. Önceki tahmin yüzde 26 seviyesindeydi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak açıkladı.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Jeopolitik belirsizlikler ve küresel arz zincirinde aksamalar devam ediyor. Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrediyor.

Küresel büyümenin 2026 yılında zayıf kalarak 2027 yılında toparlanması bekleniyor. Küresel enflasyon ve politika faizi beklentilerinin yukarı güncellenmesi sürüyor. Dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Son dönemde gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından çıkışlar, tahvil piyasalarına ise girişler gözleniyor. Yılın ilk çeyreğinde büyümenin yavaşlamaya devam ettiğini görüyoruz. İç talepteki zayıf seyir belirgenleşti.

DEZENFLASYONİST EĞİLİM KORUNACAK, İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Yılın geri kalan bölümünde dezenflasyonist eğilimin korunacağını öngörüyoruz. İkinci çeyrekte altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin altında gerçekleşti.

İşgücü piyasasında, ikinci çeyrekte manşet işsizlik oranının gerilediğini görüyoruz. Cari işlemler açığı ikinci çeyrek itibariyle tarihsel ortalamaların altında. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ikinci çeyrekte ihracatta artış gerçekleşti. Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. Arz yönlü baskılar önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar hafiflese de, dezenflasyonda ivme kaybına neden olmaya devam etti.

Enflasyonun ana eğilimi Temmuz ayında geriledi. Yönetilen/yönlendirilen ürünlerde fiyat artışlarının bir süredir TÜFE'nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla söz konusu ürünleri dışlayan F endeksi manşet enflasyonun altında seyrediyor. Gıda enflasyonunda sebze süt bağlantılı ürünler öne çıktı. Gıda üretimi görünümündeki genel iyileşmeye karşın, gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşti.

Jeopolitik şokun enflasyondaki ilk yansımaları ağırlıklı olarak enerji ve petrokimya ile bağlantısı güçlü alt gruplar üzerinden gerçekleşti. Bu doğrultuda, enerji ve temel mal grubu enflasyonlarında ikinci çeyrekte bir güçlenme izledik. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları temmuz ayında yeniden yükseldi. Öncü göstergeler, bu etkilerin ağustos ayına da sarktığına işaret ediyor.

Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Sıkı para politikasının tüketim talebinde yol açtığı yavaşlama, temel mal enflasyonundaki artışı sınırlayan önemli bir faktör oldu. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada, özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Arz şoklarına rağmen, hizmet enflasyonundaki yavaşlama devam ediyor. Talebin zayıflaması bu görünüme katkıda bulunuyor. Enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında yükselirken diğer sektörlerde geriledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk yedi aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Ayrıca, son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonunda da bir güçlenme gözlüyoruz.

Sıkı parasal duruş korunuyor. Piyasanın likidite ihtiyacını üst banttan fonlamaya devam ettik. Son Rapor döneminden bu tarafa sıkı para politikası duruşunu desteklemek amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadık. Makroihtiyati tedbirleri sıkı para politikası duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

Sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında etkili oldu.

2025 yılı son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi 2026 yılı ikinci çeyreğinden itibaren belirgin yavaşladı. Mevduat ve ticari kredi faiz oranlarının, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile uyumlu hareket ettiğini görüyoruz.

27 Mart’ta 155 milyar dolar olan brüt rezervler 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibarıyla 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. SWAP harici net rezervler 56 milyar dolara ulaştı.

Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında, gerçekleşmelerin de etkisi ile aşağı yönlü bir güncelleme yaptık.

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Yorumlar

Turgut

başta devlet direleri olmak üzere israf ayyuka çıkmış vaziyettde. özellikle, hastaneler, devlet kurumları toplu yemek verilen yerlerde 3 çeşit yemek veriliyor; ama çoğu çöpe atılıyor.. devlet çalışanlarının hepsi kilolu, devlet obez . memurların ve devlet çalışanlarını bu kadar beslemenize gerek yok. hapisanelerdekileri de kaz gibi beslemenize gerek yok. günde bir çeşit yemek yeter. hapisaneye giren devlet besliyor diye sürekli suç işliyor. İSRAF haramdır..

Can Baskan

Yine mi gol degil? ?
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