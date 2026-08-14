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Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı!

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

#1
Foto - Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı!

Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U.'ya (14) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U., olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı!

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#3
Foto - Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı!

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

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Foto - Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı!

Öte yandan kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

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