Enflasyon rakamları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı mı?

2021 Aralık enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından her ay açıklanan enflasyon oranları Kasım ayı için 3 Aralık'ta belli olmuştu. Peki aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

2022'ye kısa bir süre kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Aralık ayı enflasyon rakamları oldu. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Kasım ayına ait veriler 3 Aralık'ta TÜİK tarafından duyurulmuştu. Aralık ayı rakamları ise 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti. 2021 yılı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylelikle memur ve emekliye enflasyon farkı zammı da netleşmiş olacak. Memurlar 2022 Ocak enflasyon zammı ile birlikte toplu sözleşme zammı 15 Ocak'ta hesaplarına yatmış olacak.