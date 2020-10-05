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Ekonomi Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.
Ekonomi

Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:02:18 -
Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.
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