Enes Batur’un Youtube hesabı kapatıldı mı?

YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşan Enes Batur, aldığı cezayla büyük şok yaşadı. Aylık gelirinin 1,1 milyon dolar olduğu söylenen Enes Batur’un YouTube’a video yüklemesi yasaklandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu açıkladı. Enes Batur, Youtube'un bu kararından sonra "Sinir krizi geçireceğim gerçekten" notunu paylaştı.