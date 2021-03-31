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Aktüel Enes Batur’un Youtube hesabı kapatıldı mı?
Aktüel

Enes Batur’un Youtube hesabı kapatıldı mı?

Hazırladığı abuk supuk videolarla köşeyi dönen Enes Batur, 5 yıl önceki bir video nedeniyle YouTube’dan tokat yedi. Korona olduğu halde KYK yurdundan kaçan Enes Batur’un aylık gelirinin 1,1 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. YouTube’un son kararından sonra Enes Batu’un sinir krizi geçirmesi boşuna değil yoruları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:14:00 - 2021-03-31 17:27:37
Enes Batur’un Youtube hesabı kapatıldı mı?

YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşan Enes Batur, aldığı cezayla büyük şok yaşadı. Aylık gelirinin 1,1 milyon dolar olduğu söylenen Enes Batur’un YouTube’a video yüklemesi yasaklandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu açıkladı. Enes Batur, Youtube'un bu kararından sonra "Sinir krizi geçireceğim gerçekten" notunu paylaştı.

Enes Batur kimdir, nerelidir? Enes Batur kaç yaşında?
Enes Batur kimdir, nerelidir? Enes Batur kaç yaşında?

Biyografi

Enes Batur kimdir, nerelidir? Enes Batur kaç yaşında?

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