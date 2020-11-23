Enes Batur ölümden döndü! İşte yaşanan olay
Koronavirüs pandemisinde karantinadan kaçarak tepkileri üzerine çeken Youtuber Enes Batur, trafik kazası geçirdi.
YouTube'da paylaştığı videolarla ile tanıan Enes Batur, Etiler'de kaza yaptı. Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de bir araca çarpan Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtuldu.
Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı.
Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in içerisinde bulunduğu 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.