Enerjisa ile Brisa’dan örnek iş birliği

İş birliği kapsamında Enerjisa Enerji, Brisa Aksaray fabrikasının çatısına 4.2 megavat güce sahip güneş santrali kurdu. Santral sayesinde fabrika kendi elektriğini kendi üretecek. Toplam 75 bin metrekare üzerine 10 bin 400’den fazla panel yerleştirilerek kurulan güneş santrali, yıllık 6 bin 226 megavatlık üretim kapasitesiyle tesis ihtiyacının yaklaşık 5’te 1’ini karşılayacak. Yaklaşık 2 bin 75 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk bu tüketimin yenilenebilir enerjiyle sağlanmasıyla yılda 3 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilmiş olacak.

Önemli bir adım

Brisa Aksaray fabrikasında güneş santralinin yüksek performansla çalışabilmesi için tüm bakımlar Enerjisa Enerji tarafından yapılacak. Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, güneş santrali yatırımının 2050 net sıfır emisyon hedefine doğru atılan önemli bir adımı olduğunu belirtti. Kürkçü, “Her yıl karbon emisyonunun azaltılması, enerjinin ve suyun verimli kullanılmasına yönelik aksiyonlar alarak sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz. Güneş santrali yatırımımızı, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbonsuz bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksek performans

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar da karbon salımını azaltmanın önemini vurgulayarak,

“‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında son 6 ayda devreye aldığımız projelerle toplam kurulu gücünü üç katına çıkarttık. Bu yüksek performans, toplam iş girişi ve ciro hedeflerimizin oldukça üzerinde gerçekleşmelere ulaşmamızı sağladı” dedi.