Enerjiden ve gıdaya israfın boyutlarına dikkat çekildi: 7 milyon ekmek çöpe gidiyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gıda, enerji ve su gibi alanlarda yapılan israfı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atılarak israf olduğunu ifade eden Palandöken, sebzenin yüzde 25’i, meyvenin ise yüzde 40’ı tarladan tezgahlara gelene kadar ya da evlere gelene kadar çöpe giderek israf olduğunu söyledi. İsrafın sadece gıdada olmadığı belirten Palandöken, Su, enerji gibi birçok konuda da israf yapıldığını açıkladı

“İsraf nedeniyle enflasyon düşmez”

Onlarca okul, köprü, hastane gibi topluma hizmet edecek harcamalar yapılabilecekken, israf nedeniyle bu meblağların buharlaştığını hatırlatan Palandöken, “Ekmek kadar kutsal bir yiyecek bile ülkemizde günde 7 milyona yakın adet israf oluyor. İsrafı durdurmazsak enflasyonun da düşmesini bekleyemeyiz. Buna dur demek bizlerin elinde. Bozulmaya yakın gıda ürünlerinden birçok şekilde faydalanıp başka formda tüketmek, sokak hayvanlarına artan yiyecekleri ayırmak gibi alışkanlık edinmeliyiz. Birçok konuda kolay şekilde israfın önüne geçildiğinde açlık ya da yoksulluk gibi terimler tamamen hayatımızdan çıkacaktır. Çünkü israfın ekonomik olarak boyutları ile onlarca okul, köprü, hastane yapılabilecekken bu kadar büyük bir meblağı çöpe atmak doğru bir davranış değil” ifadelerine yer verdi.