Enerjide Ar-Ge öne çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Enerjide Arama Buluşmaları : Ar-Ge” çalıştayında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez, Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, “Dünya büyük bir değişim içinde. Geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler, belirsizliği daha görünür hale getirir” dedi. Türkiye’nin enerjide merkez ülke olmak istediğini hatırlatan Dönmez, “Gerçek anlamda büyük bir devlet olmanın ilk şartının teknoloji temeli uç ürün ve markalaşmayla olacağının farkındayız. Ben öteden beri ‘tümü yerli olsun’ diyorum. Tasarım, üretim ve markalaşma. Bilişim teknoloji, telekomünikasyon ve özellikle enerji teknolojilerinde benchmark olacağız. 2023-2053-2071 hedeflerimize ilerlerken Türkiye’nin ve Türk insanın yazdığı hikaye inşallah hayranlıkla izlenecek” diye konuştu.