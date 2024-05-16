  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kırmızı Et Üretici Birlikleri, Kurban Bayramı öncesi yine spekülasyon peşinde: Kesinlikle müsaade edilmeyecek... ‘Et’teki bu oyunu biz bozarız

Vitrinde öyle içeride böyle! Uğur Dündar'dan 'daraltma' taktiği

BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor!

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti Açıklandı! Temel Kotil'den F-35 açıklaması,

TBMM'de 'tasarruf paketi' çalışması! Kalem kalem açıklandı

Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor

Hacı adaylarımızı sevinç gözyaşlarımızla uğurluyoruz: Kalpler Kâbe için atıyor

Böyle kazanç yok! Asgari ücretin tam 4 katı... Sadece bunu yaparak kazanıyorlar

İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Erdoğan’ın ABD’ye gitmesiyle 17/25 Aralık benzeri darbe yapılacaktı! Operasyona karşı operasyon Tüm ayrıntıları Abdurrahman Uzun özetledi.
Gündem Enerjide anlaşma sağlandı! Türkiye ile komşu ülke arasında imzalar atıldı
Gündem

Enerjide anlaşma sağlandı! Türkiye ile komşu ülke arasında imzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 19:44:00 -
Enerjide anlaşma sağlandı! Türkiye ile komşu ülke arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Gürcistan arasında 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.

Son dakika! Filistin ile ilgili 2 anlaşma TBMM'de resmen kabul edildi
Son dakika! Filistin ile ilgili 2 anlaşma TBMM'de resmen kabul edildi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Filistin ile ilgili 2 anlaşma TBMM'de resmen kabul edildi

ABD'den ateşkes duyurusu: Anlaşmaya varamadık!
ABD'den ateşkes duyurusu: Anlaşmaya varamadık!

Dünya

ABD'den ateşkes duyurusu: Anlaşmaya varamadık!

Müslüman Mısır ve ABD ile İsrail arasında şaşırtan anlaşma! "Çok ses getireceği kesin" diyerek duyurdu
Müslüman Mısır ve ABD ile İsrail arasında şaşırtan anlaşma! “Çok ses getireceği kesin” diyerek duyurdu

Medya

Müslüman Mısır ve ABD ile İsrail arasında şaşırtan anlaşma! “Çok ses getireceği kesin” diyerek duyurdu

Bakan Bayraktar: 'Türkiye'nin ABD ile olan LNG ticareti ekonomik bağları güçlendirecek'
Bakan Bayraktar: 'Türkiye'nin ABD ile olan LNG ticareti ekonomik bağları güçlendirecek'

Ekonomi

Bakan Bayraktar: 'Türkiye'nin ABD ile olan LNG ticareti ekonomik bağları güçlendirecek'

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan Avrupa ülkesi caymanın yollarını arıyor! Anlaşmadan çekilecekler
Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan Avrupa ülkesi caymanın yollarını arıyor! Anlaşmadan çekilecekler

Ekonomi

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan Avrupa ülkesi caymanın yollarını arıyor! Anlaşmadan çekilecekler

Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı
Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı

Gündem

Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı

​Yüzyılın anlaşması yüzyılın felaketi oldu
​Yüzyılın anlaşması yüzyılın felaketi oldu

Gündem

​Yüzyılın anlaşması yüzyılın felaketi oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23