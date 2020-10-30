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Aktüel Enerjide acele kamulaştırma kararları
Aktüel

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 02:03:34 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Hatay ve Bolu'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'da "9H2090 Dörtyol Yeniyurt-Yeşiltepe Sulama (Kuzuculu DM-Botaş KÖK Arası ENH) Enerji Nakil Hattı" ve "9H4070 Alakent-Hacıpaşa Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlarda pilon ve trafo binası yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verildi.

Öte yandan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Göynük Trafo Merkezi Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazlar da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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