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Gündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz fiyatı açıklaması
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz fiyatı açıklaması

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ile ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:36:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz fiyatı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Dolmabahçe çalışma ofisinde tüm Türkiye'de sevinçle karşılanan müjdeyi "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti" sözleriyle duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında gazın 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunulacağının da müjdesini verişti.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tarihi keşifle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vatandaşları heyecanlandıran ifadeler kullanan Bakan Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi. 

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’nin yaklaşık 7 yıllık kullanımına yettiği belirtiliyor.

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Yorumlar

Adsız

Bu işin en güzel açıklamasını dünya görüsüne ideolojisine katılmasam da nihat genç yaptı muslumanların çılgın gibi mal biriktirme alışkanlığı varken , petrol seyhleri ultra zengin ama halkı fakir arap ülkeleri gibi olmayız umarım
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Seyfullah

Adam doğru söylemiş Türkiye’de bu kadar çok malın bol olduğu yerde tabii ki fiyatlar düşer
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